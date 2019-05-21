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MONATIK&Guzema заявили о творческой коллаборации

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Перед стадионным шоу MONATIK “LOVE IT ритм“, известный бренд ювелирных украшений Guzema Jewelry разработал капсульную коллекцию.
MONATIK&Guzema заявили о творческой коллаборации
MONATIK&Guzema заявили о творческой коллаборации
пресс-служба

Накануне Stadium Show “LOVE IT ритм“ MONATIK заявил о творческом тандеме с известным брендом ювелирных украшений Guzema Jewelry. Дизайнер бренда Валерия Гузема вдохновлялась творчеством мультиартиста и эмоциями, которые вызывают песни из нового альбома MONATIK.

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Коллаборация создана, чтобы почитатели творчества MONATIK могли дополнить свой образ символическими украшениями, добавляющие мелизмы в настроение. Команда MONATIK и Guzema Jewelry призывает чаще открывать свое сердце и творить любовь, чувствовать свободу и всегда быть собой. И конечно - кружиться в танце как можно чаще, ведь это наполняет наши сердца невероятной радостью и заряжает порцией эндорфинов!

В капсульной коллекции присутствуют украшения из серебра “LOVE IT ритм“. В нее вошли колье, кольцо, серьги и браслеты на красной нити с айдентикой концертного шоу артиста. Красная нить служит символом объединения всех поклонников творчества MONATIK.

Напомним, ранее MONATIK умилил подписчиков фото с сыновьями.

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Теги: MONATIK
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  21.05.2019, 16:44
Оценка:  0
pусский
Я выeбy их сраки и обоссу, бля!
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