Артисты поделились своим опытом катания на байке.

Лидер группы Pianoboy Дмитрий Шуров рассказал, почему никогда не сядет за мопед

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В программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», украинские артисты рассказали о своих приключениях, связанных с мотоциклами.

На днях в украинской столице состоялся фестиваль мотолюбителей, на который пришли и звезды. Оказывается, певица Mamarika имеет небольшую фобию из-за одного случая.

Меня катали настоящие байкеры на одном проекте. Я попросила: “Пожалуйста, сильно не газуй». Это было последнее, что я сказала – “не газуууууй“ – и он разогнался до максимальной скорости буквально за несколько секунд. У меня было такое впечатление, что я даже оставила свои ногти в его кожаной куртке, потому что это было очень страшно, – призналась Mamarika в интервью “Ранку з Україною“.

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Не до шуток было и лидеру группы Pianoboy Дмитрию Шурову. Первый его опыт – даже не с мотоциклом, а мопедом – запомнился надолго.

У нас был инцидент на Шри-Ланке, я попал в аварию в первый же день отдыха. Почти весь расцарапался и практически сломал палец, – рассказывает в эфире канала “Украина“ Дмитрий Шуров.

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Ведущий “Ранку з Україною“ Сергей Зенин тоже тесно связан с мотомиром.

Но я сам никогда в жизни не катался ни на чем, кроме велосипеда. Я имею в виду то, что имеет два колеса, – прокомментировал Сергей Зенин, добавив, что уже 4 года собирается научиться кататься на мотобайке.

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