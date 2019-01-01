Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лидер группы Pianoboy Дмитрий Шуров рассказал, почему никогда не сядет за мопед

Комментариев: 0
Артисты поделились своим опытом катания на байке.

Лидер группы Pianoboy Дмитрий Шуров рассказал, почему никогда не сядет за мопед
Лидер группы Pianoboy Дмитрий Шуров рассказал, почему никогда не сядет за мопед

Читай также: Каменских впервые ответила на слухи о свадьбе с Потапом

В программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», украинские артисты рассказали о своих приключениях, связанных с мотоциклами.

На днях в украинской столице состоялся фестиваль мотолюбителей, на который пришли и звезды. Оказывается, певица Mamarika имеет небольшую фобию из-за одного случая.

Меня катали настоящие байкеры на одном проекте. Я попросила: “Пожалуйста, сильно не газуй». Это было последнее, что я сказала – “не газуууууй“ – и он разогнался до максимальной скорости буквально за несколько секунд. У меня было такое впечатление, что я даже оставила свои ногти в его кожаной куртке, потому что это было очень страшно, – призналась Mamarika в интервью “Ранку з Україною“.

Читай также: Леся Никитюк впервые заговорила о расставании с возлюбленным

Не до шуток было и лидеру группы Pianoboy Дмитрию Шурову. Первый его опыт – даже не с мотоциклом, а мопедом – запомнился надолго.

У нас был инцидент на Шри-Ланке, я попал в аварию в первый же день отдыха. Почти весь расцарапался и практически сломал палец, – рассказывает в эфире канала “Украина“ Дмитрий Шуров.

Читай также: “Как молодожены“: Лилия Ребрик очаровала Сеть новыми фото с мужем

Ведущий “Ранку з Україною“ Сергей Зенин тоже тесно связан с мотомиром.

Но я сам никогда в жизни не катался ни на чем, кроме велосипеда. Я имею в виду то, что имеет два колеса, – прокомментировал Сергей Зенин, добавив, что уже 4 года собирается научиться кататься на мотобайке.

Ранее мы писали, чего боится Алексей Суханов. 

Поделись:
Теги: Pianoboy, Дмитрий Шуров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь