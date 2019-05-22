"Как молодожены": Лилия Ребрик очаровала Сеть новыми фото с мужем

Популярная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик похвасталась новым образом в соцсети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков, которая была сделана на церемонии вручении премии от журнала Cosmopolitan.

На свежих снимках Лилия позирует вместе с мужем, хореографом Андреем Диким. Для красной дорожки пара выбрала белоснежные наряды. Так, ведущая появилась в длинном белом платье с широким поясом. А супруг звезды одел белую рубашку и штаны такого же цвета.

В подписи к снимках Ребрик рассказала, что стала “ведущей года“ про версии читателей журнала Cosmopolitan. Артистка поблагодарила своих фанов и родственников за поддержку. А также отметила, что на этих снимках она и ее муж напоминают молодожен.

“Вчора за версією журналу “Cosmopolitan“ отримала надзвичайно приємну нагороду “Ведуча року“. Дякую всім, хто голосував за мене - читачам журналу, моїм глядачам, підписникам... Дякую, що прокидаєтеся так рано зі мною в ефірах “Ранку з Україною“. Дякую моїй молодшій донечці, яка не дає мені проспати ефіри і прокидається о пів на четверту, щоб я її погодувала. І звичайно ж дякую чоловікові, який витримує всі ці мої шалені графіки. Ми з @andrii_dykyi немов молодята“, - написала Лилия Ребрик.