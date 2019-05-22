"Как молодожены": Лилия Ребрик очаровала Сеть новыми фото с мужем
Популярная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик похвасталась новым образом в соцсети.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию снимков, которая была сделана на церемонии вручении премии от журнала Cosmopolitan.
На свежих снимках Лилия позирует вместе с мужем, хореографом Андреем Диким. Для красной дорожки пара выбрала белоснежные наряды. Так, ведущая появилась в длинном белом платье с широким поясом. А супруг звезды одел белую рубашку и штаны такого же цвета.
В подписи к снимках Ребрик рассказала, что стала “ведущей года“ про версии читателей журнала Cosmopolitan. Артистка поблагодарила своих фанов и родственников за поддержку. А также отметила, что на этих снимках она и ее муж напоминают молодожен.
“Вчора за версією журналу “Cosmopolitan“ отримала надзвичайно приємну нагороду “Ведуча року“. Дякую всім, хто голосував за мене - читачам журналу, моїм глядачам, підписникам... Дякую, що прокидаєтеся так рано зі мною в ефірах “Ранку з Україною“. Дякую моїй молодшій донечці, яка не дає мені проспати ефіри і прокидається о пів на четверту, щоб я її погодувала. І звичайно ж дякую чоловікові, який витримує всі ці мої шалені графіки. Ми з @andrii_dykyi немов молодята“, - написала Лилия Ребрик.
Вчора за версією журналу «Cosmopolitan» отримала надзвичайно приємну нагороду «Ведуча року»😍. Дякую всім, хто голосував за мене- читачам журналу, моїм глядачам, підписникам... Дякую, що прокидаєтеся так рано зі мною в ефірах «Ранку з Україною». Дякую моїй молодшій донечці, яка не дає мені проспати ефіри і прокидається о пів на четверту, щоб я її погодувала 🙈. І звичайно ж дякую чоловікові, який витримує всі ці мої шалені графіки❤️❤️❤️❤️. ⠀ До речі, вже сьогодні я з виставою у Маріуполі, а завтра- у Слов’янську. («Жінка над нами»). До зустрічі). ⠀ На мені неймовірна сукня від @2kolyory_official 🌷Ми з @andrii_dykyi немов молодята 🙈🥰🥰 Makeup&hair від моєї @borsukovskaia 💁♀️
Напомним, ранее Лилия Ребрик призналась, сколько времени тратит на макияж.
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