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Леся Никитюк впервые заговорила о расставании с возлюбленным

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Артистка заявила, что продолжает общаться с бывшим.
Леся Никитюк впервые заговорила о расставании с возлюбленным
Леся Никитюк впервые заговорила о расставании с возлюбленным
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая Нового канала Леся Никитюк рассекретила несколько подробностей из личной жизни. Девушка приняла участие в проекте Маши Ефросининой на YouTube “Экзамен“.

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Во время интервью звезда призналась, что очень болезненно перенесла разрыв со своим парнем, которого назвала “соседом“. 

 По словам Никитюк, их отношения длились 2,5 года, но чувства так и не удалось сохранить. Звезда заявила, что сейчас готова к новым отношениям. Также Леся призналась, что часто видится с бывшим парнем.

“Мы очень любили друг друга и по-прежнему живем стенка к стенке. Мне спокойно, когда я слышу, как он приходит домой в свою квартиру, его собака начинает скулить, потому что она знает, что он уже дома. Мы постоянно случайно встречаемся, при чем я чувствую эту встречу. Мы здороваемся, общаемся, но не более чем“, - рассказала Леся Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, кому подарит свою машину.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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