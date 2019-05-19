Леся Никитюк завершила конкурс и подарила автомобиль.

Никитюк показала, кому подарит свою машину instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная ведущая Леся Никитюк завершила свой конкурс в Инстаграм - и подарила одной из своих подписчиков авто. Фото с победительницей Леся опубликовала в соцсетях.

На фото щаслива переможниця мого гівевея Марина- яка виграла мою тачку ...і Леся яка тепер пішохід🙈😆Ребята на что я теперь пересяду?? - написала Леся.

Двухлетний кроссовер Никитюк разыграла среди своих подписчиков в Инстаграм. Для участия в конкурсе нужно было подписаться на указанные аккаунты всех спонсоров, а затем открыть свой профиль.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала фото с легендарным певцом.