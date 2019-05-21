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"Как школьница": Леся Никитюк похвасталась новым образом

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Звезда показала новый снимок в стильном наряде.
"Как школьница": Леся Никитюк похвасталась новым образом
"Как школьница": Леся Никитюк похвасталась новым образом
instagram.com/lesia_nikituk

Известная телеведущая проектов “Кто сверху?“ и “Кто против блондинок?“ Леся Никитюк часто делится с поклонниками новыми фотографиями и новостями со съемок шоу.

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На днях на своей странице в Instagram артистка похвасталась новым стильным образом. Звезда опубликовала снимок, на котором позирует в белой футболке с надписью “This is my look of the day“ (рос. “Это мой образ дня“) и в черной кожаной юбке на молнии. 

Судя по хэштегам в подписи к свежему телеведущая сделала снимок во время съемок нового сезона шоу  “Кто сверху?“.

“This is my look. #лесяникитюк #хтозверху2019 #зйомки #move“, - лаконично подписала новое фото Никитюк.

Поклонникам понравился новый наряд Леси. Они принялись активно обсуждать свежую публикацию звезды.

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“Як школярочка“, “Завжди красуня! Люблю стежити за вашими луками“, “Красота“, “Ты умеешь удивлять! Каждый кадр поражает жизнелюбием и обаянием. Твоя внешность – магнит для любого объектива“, “Ты всегда супер;)“, “Огонь! Больше 18 лет Вам не поставишь. Выглядите супер!!! Вы пример для подрастающего поколения“, - написали подписчики Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, кому подарит свою машину.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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