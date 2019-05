"Как школьница": Леся Никитюк похвасталась новым образом

Звезда показала новый снимок в стильном наряде.

Известная телеведущая проектов “Кто сверху?“ и “Кто против блондинок?“ Леся Никитюк часто делится с поклонниками новыми фотографиями и новостями со съемок шоу.

На днях на своей странице в Instagram артистка похвасталась новым стильным образом. Звезда опубликовала снимок, на котором позирует в белой футболке с надписью “This is my look of the day“ (рос. “Это мой образ дня“) и в черной кожаной юбке на молнии.

Судя по хэштегам в подписи к свежему телеведущая сделала снимок во время съемок нового сезона шоу “Кто сверху?“.

“This is my look. #лесяникитюк #хтозверху2019 #зйомки #move“, - лаконично подписала новое фото Никитюк.

Поклонникам понравился новый наряд Леси. Они принялись активно обсуждать свежую публикацию звезды.

“Як школярочка“, “Завжди красуня! Люблю стежити за вашими луками“, “Красота“, “Ты умеешь удивлять! Каждый кадр поражает жизнелюбием и обаянием. Твоя внешность – магнит для любого объектива“, “Ты всегда супер;)“, “Огонь! Больше 18 лет Вам не поставишь. Выглядите супер!!! Вы пример для подрастающего поколения“, - написали подписчики Никитюк.

