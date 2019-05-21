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"Близняшки": Слава Каминская и Леся Никитюк появились в одинаковых нарядах

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Солистка "НеАнгелов" показала фото со съемок передачи "Кто сверху?".
"Близняшки": Слава Каминская и Леся Никитюк позировали в одинаковых нарядах
"Близняшки": Слава Каминская и Леся Никитюк позировали в одинаковых нарядах
instagram.com/babaslavka

Участница популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская приняла участие в съемках нового сезона шоу “Кто сверху“.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором запечатлена с ведущей проекта Лесей Никитюк. На свежем снимке девушки позировали в одинаковых нарядах, сидя на полу. Слава и Леся примеряли розовые футболки, короткие светлые джинсы и красные кеды.

“Стоп. Снято #девочкитакиедевочки Доброе утро  #хтозверху #этобылонеснамиэтобыловчера“, - подписала новый снимок Каминская.

Поклонники остались в восторге от новой публикации исполнительницы.

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“Как близняшки“, “Очаровательные сестрички“, “Так похожи с ней)“, “Скажите что это новый сезон, пожайлустааааа“, “Моя куколка“, “Всё, жду выпуск с Вами“, “Какая Бьюти красота“, “Такие клёвые“, “Красуні“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Слава Каминская взорвала Сеть снимком с Кончитой Вурст.

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Теги: Слава Каминская, Леся Никитюк
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Источник: ivona.bigmir.net

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