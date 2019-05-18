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Слава Каминская взорвала Сеть снимком с Кончитой Вурст

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Певица показала фото с финала "Евровидения-2019".
Слава Каминская взорвала Сеть снимком с Кончитой Вурст
Слава Каминская взорвала Сеть снимком с Кончитой Вурст
instagram.com/babaslavka

Солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская похвасталась новым снимком из израильского города Тель-Авив. 

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На своей странице в Instagram певица опубликовала свежее фото, которое было сделано во время финала песенного конкурса “Евровидения-2019“. На фото артистка позирует в компании австрийской звезды Кончита Вурст. Победительница “Евровидения-2014“ стала приглашенной звездой нынешнего конкурса.

На кадре Слава запечатлена в белой футболке и джинсах, а на пояс повязала клетчатый пиджак. А Кончита Вурст предстала в откровенном черном наряде.

“Просто послушайте его альбом последний! @conchitawurst – моя любовь“, - подписала новый кадр Слава Каминская.

В комментариях к новой публикации подписчики засыпали артистку комплиментами, а также обсуждали выступления Кончиты Вурст.

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“Слава, на его месте должна быть ты“, “Да, он невероятный, харизматичный! Ребята, будьте добрее!“, “Чтоооооо он нереально крут, как же тебе повезло с ним быть рядом“, “Это просто экстаз. Сумасшедшая фотка, а про новый альбом Кончиты и её образ я вообще молчу. Это срыв системы“, “А песни у него супер! Сама удивлена была“,“На Козловского похож, с макияжем вамп“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее мы писали о скандальном выступлении Кончиты Вурст в финале “Евровидения-2019“.

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Теги: Слава Каминская, Кончита Вурст
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Источник: Ivona.bigmir.net

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