"Наши разговорчики": Самая молодая миллиардерша выложила видео с дочуркой

Кайли Дженнер выложила видео, на котором разговаривает с маленькой дочуркой.

"Наши разговорчики": Самая молодая миллиардерша делиться фото и видео с дочкой instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша, младшая сестра Ким Кардашьян - 21-летняя Кайли Дженнер снова порадовала фанатов видео с маленькой дочуркой Сторми. В Инстаграм Кайли выложила ролик, в котором разговаривает с малышкой. Сторми умильно реагирует и как-будто поддерживает диалог с матерью

Обожаю наши разговорчики, - подписала видео Дженнер.

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Отметим, что Кайли частенько делится снимками с дочуркой. Так, недавно она опубликовала совместное фото с умильной подписью.

Мой ребенок в последнее время прилип ко мне как клей, - написала молодая мама.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер стала самой юной миллиардершей в мире.