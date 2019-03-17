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"Наши разговорчики": Самая молодая миллиардерша выложила видео с дочуркой

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Кайли Дженнер выложила видео, на котором разговаривает с маленькой дочуркой.

"Наши разговорчики": Самая молодая миллиардерша делиться фото и видео с дочкой
instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша, младшая сестра Ким Кардашьян - 21-летняя Кайли Дженнер снова порадовала фанатов видео с маленькой дочуркой Сторми. В Инстаграм Кайли выложила ролик, в котором разговаривает с малышкой. Сторми умильно реагирует и как-будто поддерживает диалог с матерью

Обожаю наши разговорчики, - подписала видео Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i love our little conversations 🧸💛 💛💛☀️

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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Отметим, что Кайли частенько делится снимками с дочуркой. Так, недавно она опубликовала совместное фото с умильной подписью.

Мой ребенок в последнее время прилип ко мне как клей, - написала молодая мама.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

my baby is stuck to me like glue lately🖤

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер стала самой юной миллиардершей в мире.

 

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Теги: Семейство Кардашьян, Кайли Дженнер, дети звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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