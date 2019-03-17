"Наши разговорчики": Самая молодая миллиардерша выложила видео с дочуркой
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Самая молодая миллиардерша, младшая сестра Ким Кардашьян - 21-летняя Кайли Дженнер снова порадовала фанатов видео с маленькой дочуркой Сторми. В Инстаграм Кайли выложила ролик, в котором разговаривает с малышкой. Сторми умильно реагирует и как-будто поддерживает диалог с матерью
Обожаю наши разговорчики, - подписала видео Дженнер.
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Отметим, что Кайли частенько делится снимками с дочуркой. Так, недавно она опубликовала совместное фото с умильной подписью.
Мой ребенок в последнее время прилип ко мне как клей, - написала молодая мама.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер стала самой юной миллиардершей в мире.
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