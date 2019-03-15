Ани Лорак похвалили в Сети за аппетитные формы.

"Бомбезный образ": Лорак похвалили за коленопреклонное фото instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак восхитила поклонников очередным фото. На этот раз похвалу подписчиков заслужил черно-белый снимок, который певица выложила в Инстаграм. На нем Лорак стоит на одном колене в довольно смелом наряде - полупрозрачном облегающем комбинезоне, расшитом стразами. На ногах артистки - босоножки на толстом каблуке.

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Фолловеры похвалили яркий образ и фигуру артистки.

Молодец. Хорошо выглядит. Это женщина, а не мешок с костями, поэтому должна выглядеть женщиной. Всё красиво! - написали поклонники.

Атмосферно, - похвалили фолловеры.

Очень преАппетитнейшие формы, - написали в Сети.

Невероятно волшебное фото!!!❤️❤️❤️ - написали в комментариях.

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