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"Ноги как у Кендалл": Американская модель похвасталась достоинствами фигуры

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Кендалл Дженнер порадовала поклонников откровенным фото в нижнем белье.

"Ноги как у Кендалл": Американская модель похвасталась достоинствами фигуры
instagram.com/kendalljenner

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Американская супермодель, участница ТВ-проекта реалити-шоу “Семейство Кардашян“ - Кендалл Дженнер выставила в Сеть откровенное фото в нижнем белье. На снимке, который модель выложила в Инстаграм, она позирует в трусиках и спортивном бюстгальтере дымчатого цвета. Так, поклонники могут увидеть, что у Кендалл не только идеальные ноги, но и рельефный пресс и тонкая талия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@kendallandkylie by @sashasamsonova 🐉

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

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К слову, у Кендалл очень длинные и стройные ноги - и большинство запросов в Гугле связано именно с этим достоинством супермодели.

Также, не так давно, украинская певица Настя Каменских обыграла эту “визитную карточку“ американки, спев в своей песне “Попа как у Ким“, что все девчонки мечтают иметь такие же “ноги, как у Кендалл“.

Ранее мы писали, что Настя Каменских заселфилась в спортзале.

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Теги: Кендалл Дженнер, модели, откровенная фотосессия
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Источник: Ivona.bigmir.net

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