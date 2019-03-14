Леся Никитюк впервые посетила египетские пирамиды

Телеведущая рассказала о сбывшейся мечте.

Популярная украинская ведущая Нового канала Леся Никитюк продолжает баловать поклонников яркими снимками с отдыха в Египте.

Читай также: “Богиня Египта“: Леся Никитюк покорила Сеть полосатым купальником

Недавно звезда рассказала о сбывшейся мечте. Артистка впервые посетитила египетские пирамиды.

На своей странице в Instagram Никитюк опубликовала фото на фоне пирамид. На свежем кадре ведущая позирует в белых шортах, рубашке и кроссовках и в соломенной шляпе.

“Кайф. Дякую за здійснення мрії. Вгадай назву піраміди зліва від мене і отримай підписку“, - подписала новый снимок Никитюк.

Читай также: Леся Никитюк показала, как реагирует на комментарии под своими фото

Пользователи Сети тут же принялись комментировать яркое фото. “Ох і Леська. Круті фото, які надихають. Гарного відпочинку!“, “Ніби біля картинки крутяк“, “Леся когда ты будешь работать? Все отдыхаешь и отдыхаешь))“, “Українська наша Квіточка...“, “Пирамида Леси прекрасной“, “Леся єгіпітская багіня)))“, - пишут подписчики Леси Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк покорила Сеть глубоким декольте.