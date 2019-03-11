Леся Никитюк показала, как реагирует на комментарии под своими фото
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает радовать фанов снимками с отдыха в Египте.
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В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала новый кадр, на котором позирует в коричневом платье на бретельках и соломенной шляпе.
Артистка искренне улыбается камеру. С подписи к снимку становиться ясно, что именно вызвало у телеведущей смех.
“Реакция на некоторые комментарии, особенно под последним постом. Всім гарного настрою. Будьте здорові, розчісуйте брові“, - забавно подписала кадр Никитюк.
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Отметим, что на днях Леся разместила фото з отдыха, на котором продемонстрировала глубокое декольте. Откровенный кадр вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Но, видимо, комментарии подписчиков рассмешили звезду. И она решила показать реакцию на мнения некоторых фолловеров, опубликовав новый кадр.
Напомним, ранее Леся Никитюк и MARUV устроили зажигательные танцы в ванной.
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