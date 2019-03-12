"Богиня Египта": Леся Никитюк покорила Сеть полосатым купальником

Звезда рассказала, чем занимается на отдыхе в Египте.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает публиковать снимки с отдыха в Египте.

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На днях звезда опубликовала новый кадр, на котором позирует на яхте в полосатом черно-белом купальнике. Артистка дополнила образ черной панамкой и солнцезащитными очками.

В подписи к фото Леся рассказала поклонникам, как развлекается на отдыхе в Египте.

Рєбятки, сьогодні ми відправились на снорклінг... ну цей шо від насморка. дуже кльово, дивіться сторіс, побачите там дельфінів! Червоне море -Forever! Ну ви в курсі, - забавно подписала кадр Никитюк.

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Поклонники принялись активно обсуждать свежую публикацию звезды. “О, Леся! Невозможно представить более достойной фигуры облаченной в данный купальник! Прекрасная черно-белая классика, которую ты подчеркнула своим черным ноготком! Это шик, Леся! Ты - Прима“, “Офигенный купальник“, “Не повіриш, ми теж там були вчора)) дуже круто!!“, “Как хорошо и свежо вы выглядите“, “Богиня Египту!“, “Купальник супер, Леся красотка“, “Такая стройная и длинноногая!“ - пишут подписчики Никитюк в комментариях к фото.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, как реагирует на комментарии под своими фото.