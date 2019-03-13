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"Фигура - супер": Наталья Могилевская похвасталась стройными ногами

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Певица показала кадр с концерта в Херсоне.
"Фигура - супер": Наталья Могилевская похвасталась стройными ногами
"Фигура - супер": Наталья Могилевская похвасталась стройными ногами
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская продолжает радовать фанов новыми снимками с концертного тура по городам Украины.

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На днях артистка опубликовала в Instagram фото с выступления в Херсоне.  На свежем фото Могилевская демонстрирует свои спортивные подтянутые ноги на сцене, а рядом с ней девушки-танцовщицы.

“Сердце женщины говорит на одном языке...“ – подписала новое фото Могилевская.

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Снимок вызвав волну восторженных комментариев. “Богиня, как можно быть такой розкошной“, Такая красивая, просто слов нет! Гордость распирала за свою любимую артистку перед всем залом!“, “Ви дуже хороша ніжна, красива, найкраща“, “Красивая фотка“, “Фигура - супер“, “Невероятная красотка“, - пишут подписчики Натальи Могилевской.

Напомним, ранее Наталья Могилевская заинтриговала снимком с букетом из 101 розы.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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