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Наталья Могилевская заинтриговала снимком с букетом из 101 розы

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Певица рассказала поклонникам, кто ей подарил роскошный букет.
Наталья Могилевская заинтриговала снимком с букетом из 101 розы
Наталья Могилевская заинтриговала снимком с букетом из 101 розы
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская продолжает радовать фанов новым снимком.

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11 марта звезда посетила Николаев в рамках концертного тура по городам Украины.  Певица решила показать поклонникам, какой приятный сюрприз ее ожидал в Николаеве.

Артистке подарили огромный букет из 101 белой розы. Такой подарок ей приподнесли сотрудники детского центра “Империя“.

Традиционные розы в Николаеве!Спасибо детскому центру “Империя“. Люблю Вас, - подписала свежий кадр Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в полупрозрачном платье.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: ivona.bigmir.net

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