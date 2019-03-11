Наталья Могилевская заинтриговала снимком с букетом из 101 розы
Певица рассказала поклонникам, кто ей подарил роскошный букет.
Известная украинская певица Наталья Могилевская продолжает радовать фанов новым снимком.
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11 марта звезда посетила Николаев в рамках концертного тура по городам Украины. Певица решила показать поклонникам, какой приятный сюрприз ее ожидал в Николаеве.
Артистке подарили огромный букет из 101 белой розы. Такой подарок ей приподнесли сотрудники детского центра “Империя“.
Традиционные розы в Николаеве!Спасибо детскому центру “Империя“. Люблю Вас, - подписала свежий кадр Могилевская.
Напомним, ранее Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в полупрозрачном платье.
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