Ольга Куриленко поразила фанов роскошным образом

Голливудская звезда украинского происхождения поделилась новым кадром в соцсети.

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников новым снимком.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на которой предстала в оригинальном образе.

На свежем кадре Куриленко позирует в роскошном платье из бархата и сетчатой ткани. Наряд частично оголяет спину и плечи артистки. Волосы Куриленко собраны. А на лице актрисы яркий макияж.

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Подписчикам Ольги Куриленко понравился новый образ актрисы. “Красиво и очень женственно“, “Красивый образ“, “У нее хороший стиль“, “Освещение просто замечательное“, “Фантастическое фото“, - пишут поклонники звезды в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Ольга Куриленко порадовала фанатов соблазнительными фото.