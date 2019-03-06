Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в полупрозрачном платье

Певица показала кадр с ее недавнего концерта.

Известная украинская Наталья Могилевская порадовала поклонником новым фото. Звезда показала кадр с сольного концерта, который состоялся 5 марта в Киеве во дворце “Украина.

Читай также: Леся Никитюк трогательно поздравила маму с днем рождения

В своем Instagram-аккаунте Могилевская опубликовала фото, на котором позирует на сцене в полупрозрачном черном платье с золотым кружевом.

“Мы это сделали“, - написала певица об успешном завершении сольного концерта.

Читай также: Оля Полякова шокировала фанов архивным снимком

Поклонникам Могилевской пришелся по вкусу наряд артистки. “Наталья, вы, как всегда, неотразима“, “Какое платье...огонь“, “Вот это звезда. Женственно и красиво. Талант!“, “Королева!“, “Шикарная“, - написали подписчики звезды в комментариях к публикации.

Напомним, DZIDZIO показал, как выглядит без бороды.