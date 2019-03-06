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Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в полупрозрачном платье

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Певица показала кадр с ее недавнего концерта.
Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в полупрозрачном платье
Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в полупрозрачном платье
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская Наталья Могилевская порадовала поклонником новым фото. Звезда показала кадр с сольного концерта, который состоялся 5 марта в Киеве во дворце “Украина.

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В своем Instagram-аккаунте Могилевская опубликовала фото, на котором позирует на сцене в полупрозрачном черном платье с золотым кружевом.

“Мы это сделали“, - написала певица об успешном завершении сольного концерта.

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Поклонникам Могилевской пришелся по вкусу наряд артистки.  “Наталья, вы, как всегда, неотразима“, “Какое платье...огонь“, “Вот это звезда. Женственно и красиво. Талант!“, “Королева!“, “Шикарная“, - написали подписчики звезды в комментариях к публикации.

Напомним, DZIDZIO показал, как выглядит без бороды.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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