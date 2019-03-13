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Как невеста: Тина Кароль очаровала Сеть снимком в белоснежном платье

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Певица опубликовала новый кадр в соцсети.
Как невеста: Тина Кароль очаровала Сеть снимком в белоснежном платье
Как невеста: Тина Кароль очаровала Сеть снимком в белоснежном платье
instagram.com/tina_karol

Украинская певица, тренер вокального шоу “Голос країни“ Тина Кароль порадовала фаном снимком в новом наряде.

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На странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором предстала в романтичном образе.

На свежем фото певица позирует в белоснежном платье с  шнуровкой в области декольте. Тина дополнила образ золотыми босоножками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

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Поклонникам понравился нежный наряд Кароль. “Когда на тебя смотришь ,аж весна в сердце“, “Ну дуже подобається коли жінка скромно одягнена,тоді вона справжня“, “Женщина мечты всех мужчин страны“, “Какая волшебная“, “Твоя осанка и статность“, “Девушка-весна“, “Такая нежная в этом образе. Такая хорошенькая вся“, “Такая легкая, весенняя и вдохновляющая!“, - пишут в комментарих подписчики Тины Кароль.

Напомним, Соблазнительная Тина Кароль восхитила Сеть стильным фото.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona.bigmir.net

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