Певица опубликовала новый кадр в соцсети.

Как невеста: Тина Кароль очаровала Сеть снимком в белоснежном платье instagram.com/tina_karol

Украинская певица, тренер вокального шоу “Голос країни“ Тина Кароль порадовала фаном снимком в новом наряде.

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На странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором предстала в романтичном образе.

На свежем фото певица позирует в белоснежном платье с шнуровкой в области декольте. Тина дополнила образ золотыми босоножками.

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Поклонникам понравился нежный наряд Кароль. “Когда на тебя смотришь ,аж весна в сердце“, “Ну дуже подобається коли жінка скромно одягнена,тоді вона справжня“, “Женщина мечты всех мужчин страны“, “Какая волшебная“, “Твоя осанка и статность“, “Девушка-весна“, “Такая нежная в этом образе. Такая хорошенькая вся“, “Такая легкая, весенняя и вдохновляющая!“, - пишут в комментарих подписчики Тины Кароль.

Напомним, Соблазнительная Тина Кароль восхитила Сеть стильным фото.