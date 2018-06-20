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"Запрыгнула бы на него сразу!": Каменских назвала идеального мужчину

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Настя Каменских рассказала, кто для нее самый привлекательный мужчина.

"Запрыгнула бы на него сразу!": Каменских назвала идеального мужчину
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдо NK, поделилась своим представлением об идеальном мужчине. Об этом Настя рассказала в программе “Зе Интервьюер“.

В частности, Каменских отметила, что самым привлекательным мужчиной считает голливудского актера Тома Харди. Однако, артистка отметила, что он ей не подходит, поскольку женат, имеет двоих детей, а также не высокого роста. 

Смотрю фильм “Веном“ и вижу Тома Харди, думаю: “Увидела и запрыгнула бы на него сразу!“ Он женат. У него двое детей и он маленького роста. Он мне не подходит, но он мне нравиться. В чем проблема? - заявила певица.

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Также Настя призналась, что в детстве мечтала стать женой Рикки Мартина. 

Я в пять лет мечтала выйти за Рики Мартина. Представляешь мое разочарование! Он суперзвезда. Как он поет! И я его сделаю натуралом. Вот я с ним встречусь и скажу: “Все, теперь ты натурал“, - сказала Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos locos o no juego

Публикация от Ricky (@ricky_martin)

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Певица рассказала, что у нее есть верный поклонник, который обещает на ней жениться и пишет огромные тексты с признаниями в любви. 

Есть мальчик, который пишет лет 5. Он пишет очень большие тексты. Он мне пишет, что он женится на мне и все. Я даже не блокирую его. Я не переживаю из-за него. Он такой романтик, - отметила звезда.

Ранее мы писали, что Каменских с Потапом сделали селфи в спортзале.

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Теги: Настя Каменских, Рикки Мартин
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Источник: Ivona.bigmir.net

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