Настя Каменских выложила фото после тренировки.

"Спортивное утро с пацанами": Каменских и Потап заселфились в спортзале instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских поделилась мотивационным снимком из киевского спортклуба. На фото засветился и Алексей Потапенко (Потап).

Спортивное утро с пацанами 💪🏼 @khomytskyi_official @realpotap идёт сильная подготовка к лету! А вы как? На спортике? - написала Настя.

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Подписчики похвалили Каменских за отличную форму и отметили, что такие посты очень мотивируют к тренировкам.

Настулька, ти така файна фігурка лялька👍🏻 - написали в комментариях.

Очень мотивируете начать подготовку к лету, Настя! 💫💫Выглядите такой счастливой и энергичной на фото. 🙈Сразу видно: занятия спортом Вам в удовольствие! 🙌🏻 - написали фолловеры.

На спортике🔥ти така гарна,тобі так личить без макіяжу😻 - отметили фаны.

Ранее мы писали, что Каменских “зажгла“ в Египте.