"Скоро все узнаете": Надя Дорофеева заинтриговала новым снимком

Звезда предстала перед поклонниками в новом образе.

Участница популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева порадовала фанов ярким постом в Instagram.

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На странице певицы появилось фото, на котором она предстала в рокерском образе. Надя позирует в лосинах, толстовке и кожаной куртке. Вся одежда черного цвета. Артистка дополнила образ массивными белыми кроссовками.

“Ой, где мы сейчас снимаемся… скоро всё узнаете #gshock“, - заинтриговала подписью к свежему кадру Дорофеева.

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Поклонники звезды оценили новый образ. А также начали расспрашивать Надю о “тайных“ съемках. “Надя, ты как всегда на стиле“, “Будет что-то офигенное“, “Ждём с нетерпением, чувствую, это будет шедевр“, “Я ослепла, ты такая красивая“, “Вау, ты такая красивая“, “Ждём новостей“, “Надя очень стильная и красивая!“, “Как же я жду альбом“, - пишут подписчики Дорофеевой в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала о любимых книгах.