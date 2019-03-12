Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тодоренко поделилась еще одним фото в купальнике и рассказала о диете

Комментариев: 3
Регина Тодоренко поделилась результатами похудения после родов.

Тодоренко поделилась еще одним фото в купальнике и рассказала о диете
Тодоренко поделилась еще одним фото в купальнике и рассказала о диете
instagram.com/reginatodorenko

Читай также: Соблазнительная Тина Кароль восхитила Сеть стильным фото

Ведущая и блогер Регина Тодоренко, которая на днях поделилась, как сложно было согласиться после родов на фотосессию в купальнике, выложила еще одно фото с открытым животом. Также Тодоренко подробно расписала свою послеродовую диету. Кроме правильного питания, к списку ведущая добавила занятия йогой.

Живот , как видите, ещё висит, но врачи сказали, что к 4-5му месяцу после родов все придёт в норму!
Итак, рацион:
1. первый месяц я ела всё. 🤦🏼‍♀️Скажу честно - переборщила: у ребёнка покраснели щеки, тк маленький кишечник не успел проснуться, а я не сразу сообразила, что нужно постепенно приучать человека к новой еде 

Читай также: Светлана Лобода показала пикантный снимок в откровенном наряде

2. Второй месяц: брокколи 🥦, кабачок, картофель, авокадо, зелёный болгарский перец, шпинат, овсяная кашка, кукурузная каша, гречневая , киноа, рис, морковь, тыква , желтки яиц, Индейка, телятина, кролик, оливковое масло, лук, соль, перец- по возможности все печёное и на пару.
3. Третий месяц: ко всему вышеперечисленному добавляем свеклу, рукколу, рыбу , кокосовое масло, кокосовая мука(мои любимые кексы), артишок, оливки , баклажан, иногда латте с кокосовым или овсяным молоком , листья салата 🥬, кунжут , хумус , чечевица , круассаны 🥐 (не удержалась) 
4. ИСКЛЮЧИЛА сыры 🧀 . Вычислила, простите, что вздутие у нас от сыра 🙈 А также САХАР и СОУСЫ. 
5. Йога каждое утро по 15-20 мин
6. Массаж - 15 раз 
7. Вода - 3,5 литра в день (вместе с чаем): 2 литра мне, 15литра для Майкла, - написала Регина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Диета #Еда (если забыла что-то, позже допишу) Живот , как видите, ещё висит, но врачи сказали, что к 4-5му месяцу после родов все придёт в норму! Итак, рацион: 1. первый месяц я ела всё. 🤦🏼‍♀️Скажу честно - переборщила: у ребёнка покраснели щеки, тк маленький кишечник не успел проснуться, а я не сразу сообразила, что нужно постепенно приучать человека к новой еде 2. Второй месяц: брокколи 🥦, кабачок, картофель, авокадо, зелёный болгарский перец, шпинат, овсяная кашка, кукурузная каша, гречневая , киноа, рис, морковь, тыква , желтки яиц, Индейка, телятина, кролик, оливковое масло, лук, соль, перец- по возможности все печёное и на пару. 3. Третий месяц: ко всему вышеперечисленному добавляем свеклу, рукколу, рыбу , кокосовое масло, кокосовая мука(мои любимые кексы), артишок, оливки , баклажан, иногда латте с кокосовым или овсяным молоком , листья салата 🥬, кунжут , хумус , чечевица , круассаны 🥐 (не удержалась) 4. ИСКЛЮЧИЛА сыры 🧀 . Вычислила, простите, что вздутие у нас от сыра 🙈 А также САХАР и СОУСЫ. 5. Йога каждое утро по 15-20мин 6. Массаж - 15 раз 7. Вода - 3,5 литра в день (вместе с чаем): 2 литра мне, 15литра для Майкла. Mua&hair - @yanabuzychkina Стиль - @alisaboha @calzedonia - SOOOON!!!!!😃

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее мы писали, что Александр Цекало женился в четвертый раз. 

Поделись:
Теги: диета, Регина Тодоренко, фото в купальнике
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
ConcorD    12.03.2019, 13:50
Оценка:  0
ConcorD
кончита белабрысая
русский  (аноним)  12.03.2019, 13:11
Оценка:  -2
русский
Скоро продрищется и придёт в норму, ничего страшного. Но если ты, ебливая хохлушка, растишь гражданина РФ - надо быть ответственнее!
VikaGraum    12.03.2019, 13:36
Оценка:  0
VikaGraum
Задача: вырастить человека, а уж гражданином какой страны он захочет быть, это он сам потом решит.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь