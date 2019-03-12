Тодоренко поделилась еще одним фото в купальнике и рассказала о диете

Читай также: Соблазнительная Тина Кароль восхитила Сеть стильным фото

Ведущая и блогер Регина Тодоренко, которая на днях поделилась, как сложно было согласиться после родов на фотосессию в купальнике, выложила еще одно фото с открытым животом. Также Тодоренко подробно расписала свою послеродовую диету. Кроме правильного питания, к списку ведущая добавила занятия йогой.

Живот , как видите, ещё висит, но врачи сказали, что к 4-5му месяцу после родов все придёт в норму!

Итак, рацион:

1. первый месяц я ела всё. 🤦🏼‍♀️Скажу честно - переборщила: у ребёнка покраснели щеки, тк маленький кишечник не успел проснуться, а я не сразу сообразила, что нужно постепенно приучать человека к новой еде

Читай также: Светлана Лобода показала пикантный снимок в откровенном наряде

2. Второй месяц: брокколи 🥦, кабачок, картофель, авокадо, зелёный болгарский перец, шпинат, овсяная кашка, кукурузная каша, гречневая , киноа, рис, морковь, тыква , желтки яиц, Индейка, телятина, кролик, оливковое масло, лук, соль, перец- по возможности все печёное и на пару.

3. Третий месяц: ко всему вышеперечисленному добавляем свеклу, рукколу, рыбу , кокосовое масло, кокосовая мука(мои любимые кексы), артишок, оливки , баклажан, иногда латте с кокосовым или овсяным молоком , листья салата 🥬, кунжут , хумус , чечевица , круассаны 🥐 (не удержалась)

4. ИСКЛЮЧИЛА сыры 🧀 . Вычислила, простите, что вздутие у нас от сыра 🙈 А также САХАР и СОУСЫ.

5. Йога каждое утро по 15-20 мин

6. Массаж - 15 раз

7. Вода - 3,5 литра в день (вместе с чаем): 2 литра мне, 15литра для Майкла, - написала Регина.