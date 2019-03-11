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Светлана Лобода показала пикантный снимок в откровенном наряде

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Звезда поделилась в Instagram новым кадром.
Светлана Лобода показала пикантный снимок в откровенном наряде
Светлана Лобода показала пикантный снимок в откровенном наряде
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода продолжает радовать фанов яркими постами в соцсетях.

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Так, на днях звезда опубликовала в Instagram кадр, на котором предстала в весьма откровенном образе.

На свежем фото артистка позирует в черном боди и белой жилетке, сидя на диване.

“Истинная женщина не волнуется - волнует“, - подписала снимок Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-«Истинная женщина не волнуется - волнует.» М. Дитрих

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

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Подписчики певицы по-разному оценили новый образ. “Зачем так оголяться, Света“, “Че то мне не нравится, вульгарно“, “Ботинки не очень“, “Невероятно красиво“, “Шикарная“, “Богиня“,- прокомментировали фото поклонники Лободы.

Напомним, ранее Светлана Лобода нарвалась на критику в Сети из-за больших губ.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona.bigmir.net

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