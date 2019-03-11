Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Соблазнительная Тина Кароль восхитила Сеть стильным фото

Комментариев: 0
Исполнительница поделилась новым снимком в Сети.
Соблазнительная Тина Кароль восхитила Сеть стильным фото
Соблазнительная Тина Кароль восхитила Сеть стильным фото
instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица, тренер шоу “Голос країни“ Тина Кароль часто публикует в Instagram кадры из различных фотосессий.

Читай также: Леся Никитюк показала, как реагирует на комментарии под своими фото

Недавно исполнительница поделилась снимком, на котором предстала в стильном весеннем образе.

На свежем фото звезда позирует в бежевом платье на бретельках и длинную коричневой накидкой с разноцветным принтом. Волосы певицы распущены, а на лице легкий макияж с акцентом на губы.

Читай также: Ольга Куриленко поразила фанов роскошным образом

Новый снимок вызвал много восторженных откликов пользователей Сети. “Боже, ты идеал моего сердца“, “Шикарная женщина“, “Тина, а вот если бы я сейчас умерла от этого фото, чтобы бы было? Надеюсь, фотографы живы“, “Неотразимая красота“, “Королева. Богиня. И самая прекрасная девушка на земле“, “Тина, ты такая красивая“, - пишут в комментариях к публикации поклонники Тины Кароль.

Напомним, ранее Дан Балан подготовил для Тины Кароль милый подарок.

Поделись:
Теги: Тина Кароль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь