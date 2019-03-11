Соблазнительная Тина Кароль восхитила Сеть стильным фото

Исполнительница поделилась новым снимком в Сети.

Известная украинская певица, тренер шоу “Голос країни“ Тина Кароль часто публикует в Instagram кадры из различных фотосессий.

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Недавно исполнительница поделилась снимком, на котором предстала в стильном весеннем образе.

На свежем фото звезда позирует в бежевом платье на бретельках и длинную коричневой накидкой с разноцветным принтом. Волосы певицы распущены, а на лице легкий макияж с акцентом на губы.

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Новый снимок вызвал много восторженных откликов пользователей Сети. “Боже, ты идеал моего сердца“, “Шикарная женщина“, “Тина, а вот если бы я сейчас умерла от этого фото, чтобы бы было? Надеюсь, фотографы живы“, “Неотразимая красота“, “Королева. Богиня. И самая прекрасная девушка на земле“, “Тина, ты такая красивая“, - пишут в комментариях к публикации поклонники Тины Кароль.

Напомним, ранее Дан Балан подготовил для Тины Кароль милый подарок.