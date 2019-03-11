Голос країни-9: Дан Балан подготовил для Тины Кароль милый подарок

Певец подарил коллеге по шоу мягкую игрушку с секретной запиской.

В воскресенье, 10 марта зрители увидели восьмой эфир вокального шоу “Голос країни-9“. В новом выпуске “Голосу країни-9“ Дан Балан решил приподнести Тине Кароль милый презент.

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В начале эфира, когда Тина занимала свое кресло, ее ожидал игрушечный кенгуру. Когда Потап спросил у коллеги, кто ей подарил игрушку, певица ответила:

“Пришла и сидит кенгуру у меня“.

После этой фразы неожиданно отозвался Дан Балан:

“Что там про моего кенгуруша?“.

“А, так это твой?“ – спросила Кароль и добавила, что, кроме игрушки, там есть какая-то записка, -“Там есть записка: “Ты моя кенгуруш“.

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Потом Тина Кароль сказала, что скорее всего Дан Балан таким образом хочет ее “дискриминировать как соперника“.

“Как женщина, может, я тебе нравлюсь. Но на самом деле ты думаешь, что я потеряю бдительность“, - заявила Кароль.

Как прошел восьмой выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.