Голос країни-9: Дан Балан подготовил для Тины Кароль милый подарок
В воскресенье, 10 марта зрители увидели восьмой эфир вокального шоу “Голос країни-9“. В новом выпуске “Голосу країни-9“ Дан Балан решил приподнести Тине Кароль милый презент.
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В начале эфира, когда Тина занимала свое кресло, ее ожидал игрушечный кенгуру. Когда Потап спросил у коллеги, кто ей подарил игрушку, певица ответила:
“Пришла и сидит кенгуру у меня“.
После этой фразы неожиданно отозвался Дан Балан:
“Что там про моего кенгуруша?“.
“А, так это твой?“ – спросила Кароль и добавила, что, кроме игрушки, там есть какая-то записка, -“Там есть записка: “Ты моя кенгуруш“.
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Потом Тина Кароль сказала, что скорее всего Дан Балан таким образом хочет ее “дискриминировать как соперника“.
“Как женщина, может, я тебе нравлюсь. Но на самом деле ты думаешь, что я потеряю бдительность“, - заявила Кароль.
Как прошел восьмой выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.
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