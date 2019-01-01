Актер и шоумен Александр Цекало женился в четвертый раз.

Женился в Беверли-Хиллз: ради кого Цекало бросил сестру Брежневой instagram.com/wow_journal

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Российский актер, шоумен и продюсер Александр Цекало женился на голливудской актрисе, модели и художнице Дарине Эрвин. Пара заключила брак в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает starhit.ru.

Ребята расписались в Беверли-Хиллз. Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество. Кстати, насколько мы знаем, Дарина хотела оставить свою фамилию - Эрвин. Но потом решила все же поменять на Цекало, - цитируют приближенных к паре инсайдеров.

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Также знакомые новоиспеченных супругов рассказали, что семья сейчас живет на 2 дома - в Америке и России. Вскоре Цекало с женой поедут в Берлин на открытие выставки работ Дарины.

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Напомним, что Дарина родилась в 1991-м и младше мужа на 30 лет. Ранее в одном из интервью отец жены Цекало, Бахыт Сапаров, отец девушки, высказывал свое недовольство выбором дочери.

Это ее выбор. Однако мне 50 лет, а Цекало — 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. А главное, что Цекало бросил жену и детей ради молодухи - пусть это и моя дочь, - сказал он.

К слову, сама Дарина не общается с отцом на протяжении пяти лет. В США она переехала с матерью и отчимом Аскаром Мухитдиновым.

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Кстати, именно он рассказал журналистам о характере новоиспеченной жены Цекало.

Будучи подростком, она постоянно истерила и убегала из дома. Поэтому я настоял на том, чтобы после школы она поступила в американский институт. Его Дарине полностью оплатил я. После окончания я устроил девочку в свою юридическую фирму. Пару лет она работала на меня, а затем пошла учиться в какую-то актерскую школу. Я всю эту семью на своей шее вытащил и сделал для них очень много. На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала! Я до сих пор ей все оплачиваю, - сказал Мухитдинов.

Дарина Эрвин – это творческий псевдоним. После окончания школы работала моделью в Южной Корее и ряде других стран, некоторое время девушка работала в Theater 68, одном из театров Лос-Анджелеса, пока он не закрылся.

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Напомним, что Александр Цекало не так давно развелся с Викторией Галушкой, сестрой певицы Веры Брежневой. От этого брака у Цекало двое детей: дочь Александра и сын Михаил.

До брака с Викторией он был женат дважды: на Алене Шиферман и Лолите Милявской.

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