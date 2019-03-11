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"Страшно было сняться в купальнике после родов": Тодоренко опубликовала новое фото

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Регина Тодоренко рассказала о первой откровенной фотосессии .

"Страшно было сняться в купальнике после родов": Тодоренко опубликовала новое фото
instagram.com/reginatodorenko

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Телеведущая Регина Тодоренко выложила в Сеть фото с первой фотосессии в купальнике после родов. Также она поделилась с подписчиками в Инстаграм своими переживаниями, которые сопровождали фотосессию.

Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке(ПОД ЗОНТИКОМ)!😉
А вообще я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках после родов , видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, Йога и стресс творят чудеса 😃. Если интересно, могу написать , чем питалась на протяжении 3х месяцев. Писать?) - написала Тодоренко.

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#ПобежалиНаРаботу Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке(ПОД ЗОНТИКОМ)!😉 А вообще я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках после родов , видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, Йога и стресс творят чудеса 😃. Если интересно, могу написать , чем питалась на протяжении 3х месяцев. Писать?) #регинапутешественница #регинатодоренко #calzedonia Mua&hair - @yanabuzychkina Стиль - @alisaboha

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Подписчики отметили, что Регина отлично выглядит и быстро пришла в форму. 

Главное - правильный ракурс, красивый купальник и приятный ровный загар))) - отметили в Сети.


Поздравляю с возвращением к прежним формам, умничка и красавица,здоровья пупсику😍 - написали в комментариях.
 

ранее мы писали, что Анна Седокова возмутила Сеть откровенным фото.

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Теги: Регина Тодоренко, фото в купальнике
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Источник: Ivona.bigmir.net

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