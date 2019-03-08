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"Любимый цвет": Скандальная Седокова снова засветила пышные формы

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Анна Седокова показала фанам любимый цвет.

"Любимый цвет": Скандальная Седокова снова засветила пышные формы
instagram.com/annasedokova

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Скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет в России и в последнее время часто подвергается критике в Сети из-за слишком откровенных снимков, решила “пообщаться“ с подписчиками. На своей странице в Инстаграм Анна создала опрос, какой любимый цвет у ее фанов, отметив, что сама она любит красный. Пост дополнил снимок в красном наряде с очень глубоким декольте.

Какой у тебя любимый цвет ? У меня ❤️ - написала Седокова.

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Напомним, что несколько дней назад Седокову сильно критиковали в Сети из-за провокационного снимка, дополняющего поздравление с 8 марта. На фото Анна запечатлена в постели, ее ягодицы и ноги полностью раскрыты, а рядом с певицей лежат - бутылка вина, сладости и огромный букет цветов.

С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые , умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные ❤️ И пусть у нас розы и кристал каждое утро. P.s.Ничего личного. Просто праздничный батл, - написала Анна.

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Подписчики очень эмоционально отреагировали на такое поздравление с праздником, большинство комментариев были жесткими и подчеркнуто негативными.

Это разве мать дочерей?фу-фу - написали в Сети.


Ну блин, красиво конечно, но когда ты мама, то мне кажется так уже не надо фоткаться... - написали в комментариях.


Совсем баба сдурела😆 - отметили подписчики.


Хоспади, ж*пу то зачем на 8 марта показывать? 😱 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап выложил видео, чем закончилась ссора с Баланом.
 

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Теги: Анна Седокова, откровенные наряды
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Источник: Ivona.bigmir.net

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