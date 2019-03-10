Пользователи Сети раскритиковали новый снимок певицы.

Светлана Лобода нарвалась на критику в Сети из-за больших губ instagram.com/lobodaofficial

Известная певица Светлана Лобода порадовала фанов новым снимком, который сделала во время концетного тура в США.

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На свежем кадре в Instagram артистка позирует в белой футболке с принтом. На лице исполнительницы яркий макияж.

Подписчики раскритиковали образ Лободы. Многие пользователи Сети отметили, что на певице слишком много косметики, а ее ярко накрашенные губы и вовсе не выглядят настоящими.

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“Губастенькая“, “Куда такие губищи???“, “Ну, не губы, а вареники“, “Сколько на вас косметики... Это ж ужас “, “Опудало“, “Неестественно же“, “Жёстко выглядит лицо“, - прокомментировали новый снимок фолловеры Светланы Лободы.

Напомним, ранее Светлана Лобода упала на сцене во время концерта в Канаде.