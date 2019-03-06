Оля Цибульская похвасталась кардинальной сменой имиджа

Певица решила поэкспериментировать с прической.

Известна украинская певица Оля Цибульская решила изменить имидж. На днях звезда опубликовала в своем Instagram фото, на котором предстала с новой прической. Артистка добавила объем своим волосам и накрутила их.

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В новом образе Цибульская впервые появилась в Харькове, где приняла участие в конкурсе “Яркие дети Украины“ в качестве звездного жюри.

“Оля-експериментатор. Як вам моя зачіска?. Yes or No?“ – поинтересовалась певица у подписчиков.

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Мнения пользователей Сети разделились. “Прическа классная но напоминает взрывная макаронной фабрике, но тебе Олечка идёт любая ты воплощения женственности“, “Noooo!!! Такий ефект, наче ви дуже сильно поспішали на концерт“, “А Олі йде. Така гарненька “відьмочка“, “Шось Олечка решила почудить“, - пишут фанаты Цибульской в комментариях под публикацией.

Напомним, ранее Леся Никитюк трогательно поздравила маму с днем рождения.