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"Мама заставила бриться": DZIDZIO показал, как выглядит без бороды

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Михаил Хома поделился архивным снимком в Сети.
"Мама заставила бриться": DZIDZIO показал, как выглядит без бороды
"Мама заставила бриться": DZIDZIO показал, как выглядит без бороды
instagram.com/dzidzio

Солист популярной украинской группы DZIDZIO Михаил Хома порадовал поклонников новым снимком в соцсети.

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Артист опубликовал в Instagram архивный кадр, на котором у него еще нет бороды.

“Это я без бороды. Угадайте какой это год?“, - спросил певец у своих фанов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

То я без бороди Вгадайте який це рік?

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

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“Это эра до бороды, когда еще мама в Португалию не выехала и заставляла бриться“, “Тут очень молодой лет 25, 30“, “Это 2008“, “Чувак то наверное 1995-1997, как-то так. Ну в крайнем случае 1999. Но я считаю, что 1995-1997“, “По моему мнению, 2007. еще молодой, красивый, а сейчас дедушка“, “Привет из 90-х“, - начали угадывать подписчики в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала, как выглядела в детстве.

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Теги: DZIDZIO
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Источник: Ivona.bigmir.net

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