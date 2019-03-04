Звезда реалити-шоу опубликовала редкий кадр.

Будущая светская львица: Ким Кардашьян показала, как выглядела в детстве instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу, светская львица Ким Кардашян продолжает радовать фанов новыми снимками в Instagram.

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Недавно знаменитость показала, какой была в детстве. Кардашьян опубликовала архивное фото, которое было сделано в 1986 году.

На детском снимке 6-летняя будущая звезда позирует на заднем сиденье авто с любимой куклой в руках.

Напомним, ранее Кардашьян рассказала, как хитро убедила фанатов, что никогда не делала пластику носа.