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Будущая светская львица: Ким Кардашьян показала, как выглядела в детстве

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Звезда реалити-шоу опубликовала редкий кадр.
Будущая светская львица: Ким Кардашьян показала, как выглядела в детстве
Будущая светская львица: Ким Кардашьян показала, как выглядела в детстве
instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу, светская львица Ким Кардашян продолжает радовать фанов новыми снимками в Instagram.

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Недавно знаменитость показала, какой была в детстве. Кардашьян опубликовала архивное фото, которое было сделано в 1986 году.

На детском снимке 6-летняя будущая звезда позирует на заднем сиденье авто с любимой куклой в руках.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1986

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, ранее Кардашьян рассказала, как хитро убедила фанатов, что никогда не делала пластику носа.

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Теги: Ким Кардашьян
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