Леся Никитюк трогательно поздравила маму с днем рождения
Телеведущая показала совместное фото с мамой.
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поздравила свою маму Екатерину с днем рождения.
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В Instagram-Stories звезда показала, какой подарок подготовила для самого родного человека. Леся преподнесла маме шикарный букет розовых тюльпанов.
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Также Никитюк опубликовала в Instagram совместное фото с мамой. В подписи к кадру звезда написала:
“Мамуля... моя люба КЕТ Кетрін Happy Birthday!!! Берегите своих мам P.S. Ох і пачка в мене на фото #багиняламината #мамаБагині #mamabirthday“
Напомним, ранее Леся Никитюк и MARUV устроили зажигательные танцы в ванной.
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