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Леся Никитюк трогательно поздравила маму с днем рождения

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Телеведущая показала совместное фото с мамой.
Леся Никитюк трогательно поздравила маму с днем рождения
Леся Никитюк трогательно поздравила маму с днем рождения
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поздравила свою маму Екатерину с днем рождения.

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В Instagram-Stories звезда показала, какой подарок подготовила для самого родного человека. Леся преподнесла маме шикарный букет розовых тюльпанов.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

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Также Никитюк  опубликовала в Instagram совместное фото с мамой. В подписи к кадру звезда написала:

“Мамуля... моя люба КЕТ Кетрін Happy Birthday!!! Берегите своих мам P.S. Ох і пачка в мене на фото #багиняламината #мамаБагині #mamabirthday“

Напомним, ранее Леся Никитюк и MARUV устроили зажигательные танцы в ванной.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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