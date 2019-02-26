Леся Никитюк отдыхает в Буковеле вместе с новым "Холостяком"
На днях известная украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила подписчикам в Instagram, что отправилась в Буковель на тест-драйв авто.
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Позже звезда показала, с кем встретилась по дороге на крупнейший горнолыжный курорт Украины.
Леся сообщила фанам о неожиданной и встрече с главным героем нового сезона шоу “Холостяк“ Никитой Добрыниным. Совместным фото телеведущая похвасталась в Instagram-Stories.
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Добринын также решил принять участие в тест-драйве новых марок авто. Отметим, что в Instagram-аккаунте холостяка нет совместных кадров с Никитюк. Правда, они по отдельности позируют возле одного и того же авто.
Напомним, что Леся Никитюк “взорвала“ Сеть откровенным снимком.
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