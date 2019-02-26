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Леся Никитюк отдыхает в Буковеле вместе с новым "Холостяком"

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Телеведущая встретилась с Никитой Добрининым.
Леся Никитюк отдыхает в Буковеле вместе с новым "Холостяком"
Леся Никитюк отдыхает в Буковеле вместе с новым "Холостяком"
instagram.com/lesia_nikituk

На днях известная украинская телеведущая Леся Никитюк сообщила подписчикам в Instagram, что отправилась в Буковель на тест-драйв авто.

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Позже звезда показала, с кем встретилась по дороге на крупнейший горнолыжный курорт Украины.

Леся сообщила фанам о неожиданной и встрече с главным героем нового сезона шоу “Холостяк“ Никитой  Добрыниным. Совместным фото телеведущая похвасталась в Instagram-Stories.

Леся Никитюк и Никита Добрынин
Леся Никитюк и Никита Добрынин
instagram.com/lesia_nikituk

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Добринын также решил принять участие в тест-драйве новых марок авто. Отметим, что в Instagram-аккаунте холостяка нет совместных кадров с Никитюк. Правда, они по отдельности позируют возле одного и того же авто.

Напомним, что Леся Никитюк “взорвала“ Сеть откровенным снимком.

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Теги: Леся Никитюк, Никита Добрынин, Холостяк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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