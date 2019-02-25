Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк отправилась в Буковель с новым другом

Комментариев: 1
Звезда показала, с кем отправилась на крупнейший горнолыжный курорт Украины.
Леся Никитюк отправилась в Буковель с новым другом
Леся Никитюк отправилась в Буковель с новым другом
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым фото в соцсети. Звезда показала, с кем отправилась в Буковель. 

Читай также: Леся Никитюк “взорвала“ Сеть откровенным снимком

B Instagram-аккаунте телеведущей появился свежий кадр, на котором она позирует в черной кофте с сердечками и в черной шапке в компании своего друга – собаки по кличке Рафаэль. 

Никитюк рассказала, что отправилась в Буковель на тест-драйв на авто. 

Good morning! Друзі ми вже вирушили на Буковель) попереду #суровийтест SUV&SNOW. Дивіться сторіз.Мені випала тачка Subaru Outback....(поняття не маю шо це за авто. я ж думала део Ланос ... як завжди... оливковий)#багиняламината #суровийтест #буковель #subaruoutback, - забавно подписала снимок Леся Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала о своих приключениях в Берлине.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.02.2019, 10:11
Оценка:  +2
гость
Ты такая "богиня ламинату", как я Ульянов-Ленин.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь