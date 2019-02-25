Звезда показала, с кем отправилась на крупнейший горнолыжный курорт Украины.

Леся Никитюк отправилась в Буковель с новым другом instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым фото в соцсети. Звезда показала, с кем отправилась в Буковель.

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B Instagram-аккаунте телеведущей появился свежий кадр, на котором она позирует в черной кофте с сердечками и в черной шапке в компании своего друга – собаки по кличке Рафаэль.

Никитюк рассказала, что отправилась в Буковель на тест-драйв на авто.

Good morning! Друзі ми вже вирушили на Буковель) попереду #суровийтест SUV&SNOW. Дивіться сторіз.Мені випала тачка Subaru Outback....(поняття не маю шо це за авто. я ж думала део Ланос ... як завжди... оливковий)#багиняламината #суровийтест #буковель #subaruoutback, - забавно подписала снимок Леся Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала о своих приключениях в Берлине.