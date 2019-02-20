Леся Никитюк покорила Берлин стильным нарядом

Ведущая отправилась на прогулку по центру столицы Германии.

Популярная украинская телеведущая, финалистка шоу “Танцы со звездами“ Леся Никитюк порадовала поклонников новым снимком из Германии.

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На своей странице в Instagram звезда разместила кадры с прогулки по центру Берлина. На снимке Леся позирует в пальто в клетку, черных джинсах и футболке с Микки Маусом на фоне берлинских достопримечательностей.

“Чудесный центр“, - лаконично подписала фото Леся Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась роскошным букетом роз.