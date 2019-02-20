Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк покорила Берлин стильным нарядом

Комментариев: 3
Ведущая отправилась на прогулку по центру столицы Германии.
Леся Никитюк покорила Берлин стильным нарядом
Леся Никитюк покорила Берлин стильным нарядом
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая, финалистка шоу “Танцы со звездами“ Леся Никитюк порадовала поклонников новым снимком из Германии.

Читай также: В кожаной юбке и с яркой помадой: Леся Никитюк опубликовала смелое фото после разрыва с женихом

На своей странице в Instagram звезда разместила кадры с прогулки по центру Берлина. На снимке Леся позирует в пальто в клетку, черных джинсах и футболке с Микки Маусом на фоне берлинских достопримечательностей.

“Чудесный центр“, - лаконично подписала фото Леся Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась роскошным букетом роз.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Lukovsmm    21.02.2019, 11:53
Оценка:  0
Lukovsmm
на сааа ть в ро тя ку с ..ке
гость  (аноним)  21.02.2019, 11:53
Оценка:  +1
гость
Ну какая носатая женщина , без малейших признаков симпатичности и везде этот НОС ..кто ж так пиарит ..ну все равно надолго же не хватит ..ну не интересна эта женщина с сельским акцентом ((
Sancho-s    21.02.2019, 11:14
Оценка:  0
Sancho-s
Усьо, Берлин на коленях...))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь