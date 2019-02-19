Леся Никитюк похвасталась роскошным букетом роз

Телеведущая заинриговала поклонников новым фото.

Популярная украинская телеведущая, финалистка шоу “Танцы со звездами“ Леся Никитюк порадовала поклонников новым фото из Берлина.

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В Instagram-аккаунте звезды появился кадр, на котором девушка предстала в черном платье с оголенными плечами. На снимке Леся лежит на кровати в отельном номере, а рядом с ней букет розовых роз.

“І мені все одно скільки буде лайків... #багиняламината #богиняБерлина #berlin #chopard“, - подписала фото Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк опубликовала смелое фото после разрыва с женихом.