В кожаной юбке и с яркой помадой: Леся Никитюк опубликовала смелое фото после разрыва с женихом
Телеведущая Леся Никитюк опубликовала новое провокационное фото.
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Экс-ведущая программы “Орел и Решка“ Леся Никитюк похвасталась дерзким образом после разрыва отношений. В своем Instagram звезда украинского шоу-бизнеса опубликовала снимок, на котором позирует в кожаной мини-юбке.
Кроме Леси в кадре можно заметить ведущего Сергея Притулу.
Благословила Дмитровича Сергея Притулу на эфир, - подписала фото Никитюк.
Подписчики ведущей высоко оценили ее новый образ: “Классная юбка“, “Леся ты просто супер, счастья здоровья“, “Леся! Вы хорошо выглядите. Все будет хорошо“.
Напомним, что ранее певица Оля Цибульская рассказала, как бывший звал ее на свою свадьбу.
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