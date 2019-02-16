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В кожаной юбке и с яркой помадой: Леся Никитюк опубликовала смелое фото после разрыва с женихом

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Телеведущая Леся Никитюк опубликовала новое провокационное фото.
Леся Никитюк опубликовала смелое фото после разрыва с женихом
Леся Никитюк опубликовала смелое фото после разрыва с женихом
Instagram

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Экс-ведущая программы “Орел и Решка“ Леся Никитюк похвасталась дерзким образом после разрыва отношений. В своем Instagram звезда украинского шоу-бизнеса опубликовала снимок, на котором позирует в кожаной мини-юбке.

Кроме Леси в кадре можно заметить ведущего Сергея Притулу.

Благословила Дмитровича Сергея Притулу на эфир, - подписала фото Никитюк.

Подписчики ведущей высоко оценили ее новый образ: “Классная юбка“, “Леся ты просто супер, счастья здоровья“, “Леся! Вы хорошо выглядите. Все будет хорошо“.

Напомним, что ранее певица Оля Цибульская рассказала, как бывший звал ее на свою свадьбу.

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Теги: Леся Никитюк, Сергей Притула, фото
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