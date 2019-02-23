Леся Никитюк "взорвала" Сеть откровенным снимком
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила фанатов новым снимком в соцсети. На своей странице в Instagram звезда разместила кадр, на котором предстала в довольно пикантном образе.
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Девушка стала героиней календаря мужского журнала “XXL“. Телеведущая украсила страницу с месяцем май.
На фото Леся позирует, лежа в ванне с зеленоватой водой. На телеведущей бирюзовые латексные штаны и тонкое ожерелье.
“Кому холодно- думайте про Травень) він скоро. Ну або полежте в теплій ванній як я“, - подписала откровенный кадр Леся Никитюк.
Кому холодно- думайте про Травень) він скороНу або полежте в теплій ванній як я Кому холодно-подумайте о МАЕ- он скоро Фотограф: @rudenko_vitalii Визажист: @boomdiboom Стилист по волосам: @аgakhanova_liu Продюсер: @violetta_khankevich Студия: @upstairs.studio.kiev #багиняламината #ххL #vigour
Напомним, ранее Леся Никитюк покорила Берлин стильным нарядом.
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