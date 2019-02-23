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Леся Никитюк "взорвала" Сеть откровенным снимком

Комментариев: 4
Телеведущая предстала перед фанами в пикантном образе.
Леся Никитюк порадовала поклонников откровенным снимком
Леся Никитюк порадовала поклонников откровенным снимком
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила фанатов новым снимком в соцсети. На своей странице в Instagram звезда разместила кадр, на котором предстала в довольно пикантном образе. 

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Девушка стала героиней календаря мужского журнала “XXL“.  Телеведущая украсила страницу с месяцем май.

На фото Леся позирует, лежа в ванне с зеленоватой водой. На телеведущей бирюзовые латексные штаны и тонкое ожерелье.

“Кому холодно- думайте про Травень) він скоро. Ну або полежте в теплій ванній як я“, - подписала откровенный кадр Леся Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк покорила Берлин стильным нарядом.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
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navigator2    25.02.2019, 13:20
Оценка:  0
navigator2
суп з "лесі"
гость  (аноним)  25.02.2019, 13:01
Оценка:  +1
гость
я маленькая лошадка
exolot    25.02.2019, 13:00
Оценка:  +1
exolot
Кто это? Что это? Откуда оно взялось на нашу голову?
Блювотиння  (аноним)  25.02.2019, 12:55
Оценка:  +1
Блювотиння
Спасибо, порыгал.
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