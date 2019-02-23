Леся Никитюк "взорвала" Сеть откровенным снимком

Телеведущая предстала перед фанами в пикантном образе.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила фанатов новым снимком в соцсети. На своей странице в Instagram звезда разместила кадр, на котором предстала в довольно пикантном образе.

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Девушка стала героиней календаря мужского журнала “XXL“. Телеведущая украсила страницу с месяцем май.

На фото Леся позирует, лежа в ванне с зеленоватой водой. На телеведущей бирюзовые латексные штаны и тонкое ожерелье.

“Кому холодно- думайте про Травень) він скоро. Ну або полежте в теплій ванній як я“, - подписала откровенный кадр Леся Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк покорила Берлин стильным нарядом.