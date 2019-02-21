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"KAZKA не остановится": Участники нацотбора Евровидения рассказали о планах на будущее

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Группа KAZKA поблагодарила фанатов и рассказала, какие у них ощущения после участия в нацотборе на Евровидение-2019.

"KAZKA не остановится": Участники нацотбора Евровидения рассказали о планах на будущее
instagram.com/kazka.band

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Вокалистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась своими ощущениями после финала нацотбора Евровидения 2019. В Инстаграм певица написала пост благодарности всем, кто поддержал группу и поделилась планами на будущее.

Finally! Финал позади. И мы благодарим всех, кто был рядом! Всем, кто поддерживал, направлял смс, лайкав и комментировал. Вас сотни, тысячи, и каждого из вас мы услышали! ❤️
Мы не останавливаемся, и в дальнейшем с гордостью и любовью будем нести украинскую культуру миру. Мы не оставляем своей главной цели - знакомить слушателей по всей планете с украинской сказкой!
Говорят, друзья познаются в переломные моменты, и сегодня я точно знаю, что у группы KAZKA, у меня, Димы и Никиты лучшие друзья в мире. Вы вдохновляете и заряжаете. Спасибо Вам! люблю ❤️ - написала Зарицкая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finally! Фінал позаду. І ми дякуємо всім, хто був поруч! Всім, хто підтримував, надсилав смс, лайкав та коментував. Вас сотні, тисячі, та кожного з вас ми почули! ❤️ Ми не зупиняємось, і надалі з гордістю та любов’ю будемо нести українську культуру світові. Ми не залишаємо своєї головної мети — знайомити слухачів по всій планеті з українською казкою! Кажуть, друзі пізнаються в переломні моменти, і сьогодні я точно знаю, що у гурту KAZKA, у мене, Діми і Нікіти найкращі друзі у світі. Ви надихаєте та заряджаєте. Дякуємо вам! Люблю ❤️

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

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Напомним, что с выступлением KAZKA во втором полуфинале нацотбора Евровидения-2019 был связан скандал. После представленного номера, который судьи оценили в 7, а телезрители в 5 баллов, в Сети стали ширится комментарии, что солистка группы фальшивила. Перед финалом национального отбора Александра Зарицкая заявила, что нервничает и потому не может спеть так, как хотела бы, также артистка выставила в Сети видео, где поет в живую песню Кристины Агилеры.

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После исполнения конкурсной Apart в финале конкурса, который состоялся 23 февраля - Александра заявила, что ей удалось превозмочь волнение. В результате номер группы оказался на третьем месте, после победительницы конкурса Maruv и Freedom-jazz.

Ранее мы писали, что Maruv обратилась к фанатам с громким заявлением. 

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Теги: KAZKA, Нацотбор Евровидение 2019, Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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гость  (аноним)  25.02.2019, 14:43
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надо бы научиться вживую петь, сейчас пока лучше под фанерку
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