Группа KAZKA поблагодарила фанатов и рассказала, какие у них ощущения после участия в нацотборе на Евровидение-2019.

"KAZKA не остановится": Участники нацотбора Евровидения рассказали о планах на будущее instagram.com/kazka.band

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Вокалистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась своими ощущениями после финала нацотбора Евровидения 2019. В Инстаграм певица написала пост благодарности всем, кто поддержал группу и поделилась планами на будущее.

Finally! Финал позади. И мы благодарим всех, кто был рядом! Всем, кто поддерживал, направлял смс, лайкав и комментировал. Вас сотни, тысячи, и каждого из вас мы услышали! ❤️

Мы не останавливаемся, и в дальнейшем с гордостью и любовью будем нести украинскую культуру миру. Мы не оставляем своей главной цели - знакомить слушателей по всей планете с украинской сказкой!

Говорят, друзья познаются в переломные моменты, и сегодня я точно знаю, что у группы KAZKA, у меня, Димы и Никиты лучшие друзья в мире. Вы вдохновляете и заряжаете. Спасибо Вам! люблю ❤️ - написала Зарицкая.

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Напомним, что с выступлением KAZKA во втором полуфинале нацотбора Евровидения-2019 был связан скандал. После представленного номера, который судьи оценили в 7, а телезрители в 5 баллов, в Сети стали ширится комментарии, что солистка группы фальшивила. Перед финалом национального отбора Александра Зарицкая заявила, что нервничает и потому не может спеть так, как хотела бы, также артистка выставила в Сети видео, где поет в живую песню Кристины Агилеры.

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После исполнения конкурсной Apart в финале конкурса, который состоялся 23 февраля - Александра заявила, что ей удалось превозмочь волнение. В результате номер группы оказался на третьем месте, после победительницы конкурса Maruv и Freedom-jazz.

Ранее мы писали, что Maruv обратилась к фанатам с громким заявлением.