Новых ведущих тревел-шоу "Орел и решка" заставляют преодолевать фобии.

"Давай, давай, и Тодоренко так делала": Как мотивируют ведущих "Орла и решки" instagram.com/orelireshka_official

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Новым ведущим тревел-шоу “Орел и решка“ Антону Зайцеву и Ольге Антиповой в рамках проекта о мегаполисах пришлось перебарывать собственные фобии.

Так, во время съемок программы о Вьетнаме Оля научилась кататься на мопеде и стала запросто есть прямо на улице блюда местной кухни, которые раньше не внушали ей никакого доверия.

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Режиссер проекта Евгений Синельников, подбадривая девушку, привел ей в пример одну из экс-ведущих “Орла и решки“ - Регину Тодоренко.

Давай, давай Регина пробовала – не отравилась, и ты сможешь. Ты – новая ведущая, должна все пробовать, - сказал Евгений.

Ольга призналась, что подобная мотивация помогла в работе.

На страницах тревел-шоу активно публикуют фотоотчеты путешествий проекта “Орел и решка. Мегаполисы“, в комментарии к которым зрители делятся своими впечатлениями о новых ведущих.

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