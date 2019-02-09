"Давай, давай, и Тодоренко так делала": Как мотивируют ведущих "Орла и решки"
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Новым ведущим тревел-шоу “Орел и решка“ Антону Зайцеву и Ольге Антиповой в рамках проекта о мегаполисах пришлось перебарывать собственные фобии.
Так, во время съемок программы о Вьетнаме Оля научилась кататься на мопеде и стала запросто есть прямо на улице блюда местной кухни, которые раньше не внушали ей никакого доверия.
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Режиссер проекта Евгений Синельников, подбадривая девушку, привел ей в пример одну из экс-ведущих “Орла и решки“ - Регину Тодоренко.
Давай, давай Регина пробовала – не отравилась, и ты сможешь. Ты – новая ведущая, должна все пробовать, - сказал Евгений.
Ольга призналась, что подобная мотивация помогла в работе.
Выпуск “Орёл и Решка. МЕГАПОЛИСЫ” о Ханое уже доступен для зрителей телеканала ИНТЕР на нашем YOUTUBE-канале (ссылка в био) ⛵️ Для зрителей телеканала ПЯТНИЦА выпуск будет доступен 12.02.19 ⠀ 📍 Photo by: @cameraman_ua ⠀ #МЕГАПОЛИСЫ #орелирешка #ханой #hanoi #headsandtails
На страницах тревел-шоу активно публикуют фотоотчеты путешествий проекта “Орел и решка. Мегаполисы“, в комментарии к которым зрители делятся своими впечатлениями о новых ведущих.
В этом выпуске из зоны комфорта выйдут вообще все! 😎 ⠀ Ждём вас в Ханое: Телеканал ИНТЕР 10.02.19 Телеканал ПЯТНИЦА 11.02.19 YOUTUBE-канал 10.02 и 12.02.19 ⠀ 🔴 Важно! В выпуске о Ханое будет показано приготовление традиционных блюд, которое детям и особо чувствительным зрителям лучше не смотреть. ⠀ #МЕГАПОЛИСЫ #орелирешка #вьетнам #ханой #hanoi #headsandtails
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