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Скандал в мире моды: Стройную модель сняли в рекламе белья для пышнотелых

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Британский интернет-магазин одежды обвинили в том, что коллекцию для пышных девушек рекламирует стройная модель.

Скандал в мире моды: Стройную модель сняли в рекламе белья для пышнотелых
Скандал в мире моды: Стройную модель сняли в рекламе белья для пышнотелых
instagram.com/annafritzdorf

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Британский интернет-магазин белья Boohoo подвергся жесткой критике из-за рекламы коллекции белья plus size. Покупатели выразили свое недовольство тем, что белье больших размеров рекламирует стройная модель  Анне Фритцдорф, розмер одежды которой не больше L. В Сети появились многочисленные комментарии недовольных пользователей.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tonal colours

Публикация от A N N A F R I T Z D O R F (@annafritzdorf)

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Вам нужно приглашать реальных плюс-сайз-моделей. У них должен быть хотя бы 16-й размер, чтобы мы, крупные девушки, могли представить, как будем выглядеть в этой одежде. У большинства из нас нет таких подтянутых бедер и плоского живота, - написала покупательница в соцсетях.

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали из-за утягивающего белья.

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Теги: белье, мода, фотомодели
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Источник: ivona.bigmir.net

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