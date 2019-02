Скандал в мире моды: Стройную модель сняли в рекламе белья для пышнотелых

Читай также: Популярную инста-диву Алену Омович затроллили из-за “пластики“ и фотошопа

Британский интернет-магазин белья Boohoo подвергся жесткой критике из-за рекламы коллекции белья plus size. Покупатели выразили свое недовольство тем, что белье больших размеров рекламирует стройная модель Анне Фритцдорф, розмер одежды которой не больше L. В Сети появились многочисленные комментарии недовольных пользователей.

@boohoo You need to get some actual plus size models. I’m talking size 16+ so us bigger girls can actually be represented and we can actually have some what of an idea of what these will look on me. Because most of us don’t have toned thighs and a flat stomach. https://t.co/Vdtk9CimZC