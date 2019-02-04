Скандал в мире моды: Стройную модель сняли в рекламе белья для пышнотелых

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Британский интернет-магазин белья Boohoo подвергся жесткой критике из-за рекламы коллекции белья plus size. Покупатели выразили свое недовольство тем, что белье больших размеров рекламирует стройная модель Анне Фритцдорф, розмер одежды которой не больше L. В Сети появились многочисленные комментарии недовольных пользователей.

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Вам нужно приглашать реальных плюс-сайз-моделей. У них должен быть хотя бы 16-й размер, чтобы мы, крупные девушки, могли представить, как будем выглядеть в этой одежде. У большинства из нас нет таких подтянутых бедер и плоского живота, - написала покупательница в соцсетях.