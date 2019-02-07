"Штаны - отвал башки": Лобода шокировала неожиданным нарядом
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Певица Светлана Лобода в очередной раз шокировала поклонников неожиданным образом.
В своем Инстаграм звезда опубликовала фото в ярком наряде - темной водолазке, поверх которой надет кожаный пиджак, и расклешенных брюках с пышными воланами. Волосы Лободы собраны в высокий хвост.
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Поклонники звезды оставили комментарии к публикации. Многих удивил фасон брюк Светланы. Некоторые пользователи даже сравнили ее образ с героями мультфильма “Бременские музыканты“.
Мы к вам приехали на чааас!..- пошутили поклонники.
Клёвые штаны!) - написали в Сети.
Брюки👎. Прическа класс - отметили поклонники.
Штаны просто “отвал башки“🤪))) - написали фолловеры Лободы.
Ранее мы писали, что Ани Лорак удивила фото в красной куртке.
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