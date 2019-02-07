В Сети активно обсуждают странный наряд Светланы Лободы.

"Штаны - отвал башки": Лобода шокировала неожиданным нарядом instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода в очередной раз шокировала поклонников неожиданным образом.

В своем Инстаграм звезда опубликовала фото в ярком наряде - темной водолазке, поверх которой надет кожаный пиджак, и расклешенных брюках с пышными воланами. Волосы Лободы собраны в высокий хвост.

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Поклонники звезды оставили комментарии к публикации. Многих удивил фасон брюк Светланы. Некоторые пользователи даже сравнили ее образ с героями мультфильма “Бременские музыканты“.

Мы к вам приехали на чааас!..- пошутили поклонники.



Клёвые штаны!) - написали в Сети.



Брюки👎. Прическа класс - отметили поклонники.



Штаны просто “отвал башки“🤪))) - написали фолловеры Лободы.



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