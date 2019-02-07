Ани Лорак выложила в Сеть фото в теплой спортивной куртке и шапке с балабоном .

"Как-будто куртку продаете": Лорак удивила новыми фото instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем, а теперь отправилась в тур по городам России - выложила фотографии из заснеженного Ульяновска.

На них Лорак позирует в объемной красной куртке и шапке с растрепанным балабоном.

Доброе утро! Какие планы на сегодня? - написала певица.

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Подписчики отметили, что в таком образе Лорак выглядит странно.

Вы как-будто куртку продаете - отметили в Сети.

Вы были такой красивой 😍, эталоном красоты и женственности .... а стали, как все после пластики .... искусственной, отталкивающей, с неприятными чертами лица .... 😕жаль .... - пишут пользователи Сети.

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Правда, некоторым подписчикам понравился необычный образ звезды.

Какая симпатяжка, - написали поклонники.

Каролиша, берегите себя, расстегнутой ходить плохо, - побеспокоились за звезду в комментариях.

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали за откровенный наряд.