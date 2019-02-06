Вера Брежнева восхитила поклонников новым пляжным снимком
Певица продолжает публиковать фото с Мальдив.
Известная украинская певица Вера Брежнева снова порадовала поклонников яркими снимками с путешествия.
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Несмотря на то, что отпуск в Мальдивах закончился, артистка продолжает публиковать в Instagram кадры из солнечного пляжа.
В подписи к новому снимку, звезда сообщила, что у нее осталось еще много фотографий с отдыха.
“Что делать, когда отдых закончился, а фоточки остались?“, - обратилась Брежнева к подписчикам.
Напомним, ранее Вера Брежнева восхитила поклонников своей физической подготовкой.
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