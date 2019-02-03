Самая популярная травести-дива Украины - Монро, поделилась в Инстаграм яркими снимками.

Травести-дива Монро поделилась пикантными снимками и рассказала об одиночестве instagram.com/monritta

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Украинская травести-дива Монро поделилась в Инстаграм яркой фотосессией.

На снимках звезда позирует в брючном костюме нежно-розового цвета. Под пиджаком - нет белья, только на талии надет широкий кружевной пояс. На ногах у Монро - золотистые туфли на шпильке.

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В посте звезда написала свои размышления о человеческом одиночестве, на которые ее натолкнула история одной из поклонниц.

На днях пишет мне в личку аватарка с закрытого аккаунта (хер поймешь, кто по ту сторону экрана): Монро, простите что отвлекаю, но мне больше не к кому обратиться. И дальше история про раннее замужество; вроде мужчина хороший, без вредных привычек, но ничего общего. Двое детей, уже подростки, свои друзья - интересы, и мама идет только в связке со глаголом “дай“. Работа вроде денежная, но опять же училась там, куда родители настоятельно порекомендовали. А с мамой никогда не ладила, скорее боялась, поэтому и не противилась. Поэтому и работа не в радость. Пыталась рассказать подругам, Но они хором заводят “Да ты с жиру бесишься!“, так что прекратила затрагивать эту тему. А самое ужасное, это всепоглощающее чувство одиночества. При чем, если рассудить логически, при наличии всех вышеперечисленных членов семьи и круга общения, нужно жить и радоваться, а не получается... Письмо было длинное, как глава из романа Януша Вишневского, я передала основную суть, , - написала Монро.

Состояние одиночества можно описывать страницами, но от этого ничего же не измениться.

И в конце маленькая просьба: что вы делаете, когда одиночество перекрывает кислород и нет сил дышать?



Я хотела парировать, мол, с чего вы решили, что со мной такое происходит, а потом решила не хорохориться😐



Да было! Да чувствовала. Иногда казалось - это конец. Одна, одна, опять одна. Как та лошадь в стойле. На которой поездили вдоволь, собрали награды и сплавили доживать в конный клуб для любителей, - добавила Монро.



И вот в такие минуты, вспоминайте, что вы не лошадь, вы не экспонат в зоопарке, вы не крепостной, не раб без паспорта и возможности передвигаться. Вы есть у себя! У себя любимой, красивой, живой и свободной❤



И даже если кажется, что руки связаны толстенным канатом неразрешимых проблем, ищите хотя-бы один конец и начинайте разматывать



Одиночество - это не приговор, а испытание жизнью, в которую, кстати, чаще всего приходят одни и самостоятельно! Ага, - поделилась советом звезда.

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Подписчики отметили, что их очень “зацепили“ размышления Монро. Также многие похвалили ее фотосессию.

Что то как-то до слез пробило, - отметили подписчики.



Монро, Вы нереально крутая и я Ваша поклонница!!! Вы правы!!! Одиночество это удел сильных и испытание на прочность. Его нельзя бояться его нужно уважать! - отметили поклонники Монро.



Монрооо! Какая смелая фотосессия! Восхищаюсь! - написали поклонники в комментариях.

Ранее мы писали, что Потам рассказал об эпатаже.

