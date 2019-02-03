Травести-дива Монро поделилась пикантными снимками и рассказала об одиночестве
Читай также: “Не бойтесь ошибаться“: Яна Соломко дала ценный совет подписчикам
Украинская травести-дива Монро поделилась в Инстаграм яркой фотосессией.
На снимках звезда позирует в брючном костюме нежно-розового цвета. Под пиджаком - нет белья, только на талии надет широкий кружевной пояс. На ногах у Монро - золотистые туфли на шпильке.
На днях пишет мне в личку аватарка с закрытого аккаунта (хер поймешь, кто по ту сторону экрана): Монро, простите что отвлекаю, но мне больше не к кому обратиться. И дальше история про раннее замужество; вроде мужчина хороший, без вредных привычек, но ничего общего. Двое детей, уже подростки, свои друзья - интересы, и мама идет только в связке со глаголом “дай“. Работа вроде денежная, но опять же училась там, куда родители настоятельно порекомендовали. А с мамой никогда не ладила, скорее боялась, поэтому и не противилась. Поэтому и работа не в радость. Пыталась рассказать подругам, Но они хором заводят “Да ты с жиру бесишься!“, так что прекратила затрагивать эту тему. А самое ужасное, это всепоглощающее чувство одиночества. При чем, если рассудить логически, при наличии всех вышеперечисленных членов семьи и круга общения, нужно жить и радоваться, а не получается... Письмо было длинное, как глава из романа Януша Вишневского, я передала основную суть. Состояние одиночества можно описывать страницами, но от этого ничего же не измениться. И в конце маленькая просьба: что вы делаете, когда одиночество перекрывает кислород и нет сил дышать? Я хотела парировать, мол, с чего вы решили, что со мной такое происходит, а потом решила не хорохориться😐 Да было! Да чувствовала. Иногда казалось - это конец. Одна, одна, опять одна. Как та лошадь в стойле. На которой поездили вдоволь, собрали награды и сплавили доживать в конный клуб для любителей. И вот в такие минуты, вспоминайте, что вы не лошадь, вы не экспонат в зоопарке, вы не крепостной, не раб без паспорта и возможности передвигаться. Вы есть у себя! У себя любимой, красивой, живой и свободной❤ И даже если кажется, что руки связаны толстенным канатом неразрешимых проблем, ищите хотя-бы один конец и начинайте разматывать Одиночество - это не приговор, а испытание жизнью, в которую, кстати, чаще всего приходят одни и самостоятельно! Ага😉 #НеугомоннаяМонро #мотивационныйпонедельник Фото @julia_shelegova Костюм @krauz_suits Корсет @corset_sdstyle
Читай также: Кендалл Дженнер похвасталась новой стрижкой
В посте звезда написала свои размышления о человеческом одиночестве, на которые ее натолкнула история одной из поклонниц.
На днях пишет мне в личку аватарка с закрытого аккаунта (хер поймешь, кто по ту сторону экрана): Монро, простите что отвлекаю, но мне больше не к кому обратиться. И дальше история про раннее замужество; вроде мужчина хороший, без вредных привычек, но ничего общего. Двое детей, уже подростки, свои друзья - интересы, и мама идет только в связке со глаголом “дай“. Работа вроде денежная, но опять же училась там, куда родители настоятельно порекомендовали. А с мамой никогда не ладила, скорее боялась, поэтому и не противилась. Поэтому и работа не в радость. Пыталась рассказать подругам, Но они хором заводят “Да ты с жиру бесишься!“, так что прекратила затрагивать эту тему. А самое ужасное, это всепоглощающее чувство одиночества. При чем, если рассудить логически, при наличии всех вышеперечисленных членов семьи и круга общения, нужно жить и радоваться, а не получается... Письмо было длинное, как глава из романа Януша Вишневского, я передала основную суть, , - написала Монро.
Состояние одиночества можно описывать страницами, но от этого ничего же не измениться.
И в конце маленькая просьба: что вы делаете, когда одиночество перекрывает кислород и нет сил дышать?
Я хотела парировать, мол, с чего вы решили, что со мной такое происходит, а потом решила не хорохориться😐
Да было! Да чувствовала. Иногда казалось - это конец. Одна, одна, опять одна. Как та лошадь в стойле. На которой поездили вдоволь, собрали награды и сплавили доживать в конный клуб для любителей, - добавила Монро.
И вот в такие минуты, вспоминайте, что вы не лошадь, вы не экспонат в зоопарке, вы не крепостной, не раб без паспорта и возможности передвигаться. Вы есть у себя! У себя любимой, красивой, живой и свободной❤
И даже если кажется, что руки связаны толстенным канатом неразрешимых проблем, ищите хотя-бы один конец и начинайте разматывать
Одиночество - это не приговор, а испытание жизнью, в которую, кстати, чаще всего приходят одни и самостоятельно! Ага, - поделилась советом звезда.
Вчерашний ночной пост про моду получился немного сумбурный. Писала быстро, на эмоциях, по горячим следам. Сегодня же, ознакомившись с комментами решила немного развить тему и дополнить выше сказанное😉 Первое! Спешу вас возможно расстроить, а может и удивить: ничего нового в модной индустрии уже не придумают! Вряд-ли кто-то в здравом уме натяет носок На голову или сумку на ноги. Хотя, натянуть - натянут, Но дальше студии Не пройдет😆 Всё, что демонстрируют дизайнеры- это вариации на тему с использованием новых технологий, а всем остальным занимаются PR службы. Главное не что, а как представлен твой продукт. Качественно кроить и шить научились все. Фантазии хватает. А вот как правильно преподнести - за это придется дополнительно заплатить профессионалам! Второе: нам не дают выбора, что и как носить! Нам кажется, что мы сами выбираем и формируем свой стиль и образ. А на самом деле за нас уже всё решили. И нам остается выбирать только из того, что предлагают, опираясь частично На свою интуицию и нравится - Не нравится. И третье, стиль - это про образование, воспитание (читай манеры и чистоплотность) и внутреннюю культуру! И чем больше вы себя наполняете, чем круче ваш стиль. Так что забудьте про тренды, бренды и прочую херню, которую впаривают блоггеры, стилисты и бренды. Следите за чистотой души своей, а внешность и стиль приложится😍 На этом всё. Я продолжаю штудировать English, смонтировала новый видос, ем морковку и хочу новые красные туфли😁 Мур 😻 #НеугомоннаяМонро
Читай также: Кожаное белье и летящие халаты: Белла Хадид позировала для рекламы Versace
Подписчики отметили, что их очень “зацепили“ размышления Монро. Также многие похвалили ее фотосессию.
Что то как-то до слез пробило, - отметили подписчики.
Монро, Вы нереально крутая и я Ваша поклонница!!! Вы правы!!! Одиночество это удел сильных и испытание на прочность. Его нельзя бояться его нужно уважать! - отметили поклонники Монро.
Монрооо! Какая смелая фотосессия! Восхищаюсь! - написали поклонники в комментариях.
Ранее мы писали, что Потам рассказал об эпатаже.
Полная версия правил