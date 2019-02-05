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Кожаное белье и летящие халаты: Белла Хадид позировала для рекламы Versace

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Американская супермодель снялась в яркой рекламной фотосессии всемирно известных брендов.

Кожаное белье и летящие халаты: Белла Хадид позировала для рекламы Versace
Кожаное белье и летящие халаты: Белла Хадид позировала для рекламы Versace
facebook.com/versace

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Американская супермодель палестинского происхождения Бэлла Хадид снялась в яркой рекламной фотосессии. Для новой совместной коллекции всемирно известного дома Versace и американского бренда Kith модель позировала в ярких нарядах из шелка и кожаном белье.

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На одном из фото - Бэлла позирует напротив огромного зеркала в золоченной раме. Снимок - “с секретом“: на переднем плане Бэлла стоит в летящем шелковом халате, а в зеркале она отражается в темной майке и трусиках, поверх которых наброшен халат.

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На другом снимке Бэлла примерила стильный платок и очки. Также на ней высокие шорты - черные с золотом и завязанная на поясе шелковая блуза в этих же тонах.

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Автором фото стал австрийский фэшн-фотограф Пьер Туссен. На его странице в Instagram есть снимки Беллы в кожаном бюстгальтере и брюках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@bellahadid for @kith x @versace campaign

Публикация от Pierre Toussaint (@pierretoussaint)

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за глубокое декольте. 

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Теги: Белла Хадид, фотомодели, фотосессии
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Источник: ivona.bigmir.net

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