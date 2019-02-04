"Не бойтесь ошибаться": Яна Соломко дала ценный совет подписчикам

Звезда рассказала, почему не стоит бояться ошибок.

Украинская певица, бывшая участница группы “REAL O“, а также финалистка первого сезона “Холостяка“ Яна Соломко поделилась свежим снимком с подписчиками.

Читай также: Холостяк-9: дата выхода нового сезона

На своей странице в Instagram девушка опубликовала новый кадр, в подписи к которому дала ценный совет фанатам.

Яна рассказала, что прошлый год был для нее очень сложным, и весь 2019-й она будет исправлять ошибки. Но при этом звезда посоветовала поклонникам никогда не бояться ошибок.

“Этот год был морально сложным для меня... И сейчас я пытаюсь исправить ошибки... Чтобы больше не грустить... Не бойтесь ошибаться! Каждому из нас суждено пройти мало или много препятствий... И все люди которых мы встречаем по жизни даны нам не просто так... главное понять для чего и двигаться дальше“, - написала певица.

Напомним, ранее TARABAROVA похвасталась шикарной фигурой после родов.