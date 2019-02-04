Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Не бойтесь ошибаться": Яна Соломко дала ценный совет подписчикам

Комментариев: 0
Звезда рассказала, почему не стоит бояться ошибок.
"Не бойтесь ошибаться": Яна Соломко дала ценный совет подписчикам
"Не бойтесь ошибаться": Яна Соломко дала ценный совет подписчикам
nstagram.com/yana.solo

Украинская певица, бывшая участница группы  “REAL O“, а также финалистка первого сезона “Холостяка“ Яна Соломко поделилась свежим снимком с подписчиками.

Читай также: Холостяк-9: дата выхода нового сезона

На своей странице в Instagram девушка опубликовала новый кадр, в подписи к которому дала ценный совет фанатам.

Яна рассказала, что прошлый год был для нее очень сложным, и весь 2019-й она будет исправлять ошибки. Но при этом звезда посоветовала поклонникам никогда не бояться ошибок.

“Этот год был морально сложным для меня... И сейчас я пытаюсь исправить ошибки... Чтобы больше не грустить... Не бойтесь ошибаться! Каждому из нас суждено пройти мало или много препятствий... И все люди которых мы встречаем по жизни даны нам не просто так... главное понять для чего и двигаться дальше“, - написала певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот год был морально сложным для меня... И сейчас я пытаюсь исправить ошибки .... Чтобы больше не грустить.. Не бойтесь ошибаться! Каждому из нас суждено пройти мало или много препятствий... И все люди которых мы встречаем по жизни даны нам не просто так... главное понять для чего и двигаться дальшеPhoto by @olgati.photo #янасоломко #yanasolomko #girls #life #love #family #destiny

Допис, поширений Яна Соломко (@yana.solo)

Напомним, ранее TARABAROVA похвасталась шикарной фигурой после родов.

Поделись:
Теги: яна соломко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь