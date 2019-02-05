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Кендалл Дженнер похвасталась новой стрижкой

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Самая богатая модель планеты сделала челку.
Кендалл Дженнер похвасталась новой стрижкой
Кендалл Дженнер похвасталась новой стрижкой
.instagram.com/kendalljenner

Звезда шоу “Семейство Кардашьян“ и самая богатая модель мира Кендалл Дженнер отрезала челку. Своей новой прической знаменитость похвасталась в соцсети.

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Кендалл опубликовала в Instagram фото и видео, на которых она позирует в новом образе. Модель поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей такая прическа или нет.

Пост собрал уже сотни комментариев. Некоторые фаны младшей сестры Ким Кардашьян не верят, что звезда сделала челку. Они предположили, что это всего лишь парик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yes, no, maybe so?

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Напомним, ранее Ирина Шейк напугала поклонников “мрачной“ фотосессией.

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Теги: Кендалл Дженнер, Семейство Кардашьян, модель
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